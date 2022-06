Eestis on kahe aastaga lisandunud ligi 2000 uut e-poodi

„2020. aastal monitoorisime domeene, kes kasutavad e-poe platvormi ning nende andmete järgi tegutses Eestis toona suurusjärgus 6000 erinevat e-poodi,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Eesti E-kaubanduse Liit analüüsis koostöös Omniva ja Smartpostiga nende unikaalsete ja aktiivsete klientide arvu eelmisel kuul. Täpsemalt, kuidas on viimase kuue kuu jooksul vähemalt üks kulleri või pakiautomaadi tellimus tehtud ning kes on seeläbi e-kaubandusega seotud. Omniva ja Smartposti kaudu saadetakse lähemale 75% kõikidest pakiautomaatide pakkidest ning 95-98% Eesti e-poodidest pakub valikus nimetatud kahe ettevõtte kaudu saatmisvõimalust ehk on nende kliendibaasis.“