6 fakti Eesti kinnisvara kohta

2. Tallinna suurim linnaosa on Kesklinn, elanikke on kõige rohkem aga Lasnamäel

Tallinn on koduks ligi kolmandikule Eesti elanikest, kes jaotuvad 8 linnaosa ja 159 km² suuruse ala peale. Kõige suuremas linnaosas Kesklinnas, mis hõlmab lausa viiendiku Tallinna pindalast, elab aga ligi kaks korda vähem inimesi kui Lasnamäel, mis on pindalalt veidi väiksem.

Matsbergi sõnul näitab kesklinna suurust ka portaali statistika – Kesklinna kuulutused moodustavad kõigist Tallinna pakkumistest pea 30 protsenti. „Hetkel on Tallinna kesklinnas saadaval üle 700 müügi- või üüripakkumise, seda on kõvasti rohkem kui teistes linnaosades. Kesklinna kinnisvara on kallim, mis muudab müügiperioodi pikemaks ja seetõttu ripuvad kuulutused portaalis pikema ajaperioodi vältel.“

Elanike arvult on Mustamäe aga Lasnamäe järel teisel kohal, mahutades üle seitsmendiku Tallinna elanikest. Suurt elanikkonda kinnitab ka Kinnisvara24 statistika, mis näitab, et vabu kortereid ja maju on Mustamäel vähe. „Tallinna linnaosadest on aktiivseid pakkumisi Mustamäel kõige vähem – sealsed kuulutused moodustavad vaid 9 protsenti kõigist Tallinna pakkumistest,“ tõi Matsberg välja.