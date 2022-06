GALERII ⟩ Imeline: Öökuninganna puhkes õide

Öökuninganna ehk suureõieline kuukaktus on Kesk-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast pärinev ronivate vartega taim.

Selle mööda seinu väänleva kaktuse teeb eriliseks see, et tema suured valged õied avanevad vaid kord aastas õhtuhämaruses ja närbuvad koidikuks. Tegemist on kaktuseliste seas ühtede maailma suurimate õitega, mille läbimõõt võib ulatuda 30 sentimeetrini.