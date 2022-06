Grillimeister Rain Käärsti põhitõed eriti maitsva jaanigrilli küpsetamiseks

Lihatükk määrab ka küpsetamise viisi. Kõige lihtsam on sealiha sisefileed grillida. Selleks hoia grill intensiivselt kuum, kuid väldi liha üleküpsemist. Välisfilee nõuab rohkem aega ja tahab kaane all keskmisel kuumusel rahulikult küpseda. Kui liha on umbes 10 minutit grillinud, siis lõika kõige jämedamale tükile sälk sisse ning kontrolli selle küpsust. Liha on valmis, kui selle värv on muutunud hallist ühtlaselt valgeks.