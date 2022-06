Kaitsevägi arvab reservi pea 2600 ajateenijat

„Meie riigi kaitsemüür, mida me koos ehitame, on saanud tänasega jälle kõrgemaks ja paksemaks,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe. „Pidevalt muutuvas julgeolekukeskkonnas on aga vähemalt sama oluline ka see, et inimesed meie ümber päriselt ka tunnevad ennast kaitstuna. Olen kindel, et suudate igaüks kodudesse ja sõprade keskele viia veendumuse, et meie riigi noored inimesed on suutelised ka raskustes hakkama saama ja lahendusi leidma, isegi kui nad parasjagu vormi ei kanna,“ lisas kolonelleitnant Mäe.