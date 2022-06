Paides planeeritakse loodusretke Ukraina lastele ja noortele

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on KIKi tegevuste hulgas juba traditsiooniliselt teadlikkuse tõstmine looduskeskkonnast ning keskkonnaga seotud praktiliste tegevuste korraldamine. „Nii tekkis mõte korraldada Ukraina sõjapõgenikele retki Eesti loodusesse, et pakkuda lastele suvel rõõmu ja tegevust ning tõsta teadlikkust looduse toimimisest tervikuna. Suur tänu kõigile, kes ideega kaasa tulid ning oma panuse on andnud!,“ lisas Treier.