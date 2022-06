Karinu saab laululava ja Aravete seiklusraja

Kokku esitati 152 paberhäält, millest vastavaid oli 142 ja mittevastavaid kümme. Põhjused – kas polnud täidetud nõuet, et hääletaja on vähemalt 16aastane, või ei elanud ta rahvastikuregistri andmetel Järva vallas. Neljal juhul oli hääletatud topelt.

2022. aasta kaasava eelarve võitjad on:

Uhke laululava Krinu külla

Idee esitaja: Karinu külaselts KARAME, Andreas Sapas, Martin Põvvat

Hind: 30 000 eurot

„Seni on Karinu külas väliüritusi peetud Karinu mõisapargis, mis kuulub eraisikule ja kus väike laululava on täielikult amortiseerunud. Vallavalitsus andis külaseltsile avaliku maa, kuhu on võimalik rajada külaplats ühisürituste korraldamiseks. Õige külaplatsi juurde kuulub ka korralik laululava. Projekti käigus rajatakse laululava, kasutades ära olemasoleva maakivist viinaköögi seinu. Tulemuseks on omanäoline ja põneva väljanägemisega laululava koos tantsuplatsiga. Külaplats koos laululavaga on mõeldud kasutamiseks kõigile."

Madalseiklusrada Aravete keskkooli pariki

Idee esitaja: Annika Orula

Hind: 20 000 eurot

„Meie idee on rajada Aravete keskkooli parki madalseiklusrada. Rada saaksid kooli ajal (vahetundides ja ka peale tunde) kasutada Aravete keskkooli õpilased ja ka Ambla-Aravete kooli Aravete lasteaia lapsed. Aravete keskkool on liikuma kutsuv kool, seiklusrada annaks võimaluse õuevahetunde sisustada ning leiaks kasutust ka ainetundide raames.

Raja plaanime rajada Aravete keskkooli ilusasse looduskaunisse parki, mis on kasutamiseks avatud ka kogukonnaliikmetele. Nii saavad rada kasutada ka lapsed, kes veel koolis ei käi, või õpivad mõnes teises koolis. Lapsed armastavad ronida ja turnida. Madalseiklusrada annab selleks hea võimaluse. Turnimine arendab oluliselt füüsilist võimekust, koordinatsiooni, tasakaalutunnetust, aju tööd ja muudab lapsi enesekindlamaks. Tänapäeva nutiajastul on noorte liikuma saamine väga oluline.

Meie idee on parki ära kasutada ja anda sellele lisandväärtus, millest saavad osa kõik kogukonnaliikmed, kes seda soovivad. Nii muudame Aravete elukeskkonna atraktiivsemaks ka noorte perede jaoks."