Türi vana Kesklinna kalmistu nurgas asuvale mälestussambale, mis on püstitatud kümne teises maailmasõjas võidelnud ja hukkunud Nõukogude armee sõduri auks, on kellegi käsi aerosoolvärvidega Ukraina lipu teinud. Sinikollane on ausamba see külg, mis jääb silma mööda Lembitu tänavat liikujatele. Abivallavanem Elar Niglas ütles juhtumit kommenteerides, et vallas tegeleb kalmistute heakorraga Türi Haldus, kes hindab tekkinud olukorda. «Tegijate väljaselgitamisel saame juhinduda vihjetest ja edasised sammud olenevad sellest, kas tegijad tulevad päevavalgele. Laiemas vaates tuleks päevakorda võtta vaenulike sümbolitega tähistatud mälestussammaste eemaldamine,» lausus Niglas.