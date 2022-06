Sajad tagasihoidlikud elupäästjad

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep ütles, et viimase kahe aasta jooksul on verekeskus kogunud Paide, Türi, Koeru ja Aravete doonoripäevadelt ligi 2400 vere­annetust. «Koroonapandeemiast tulenevaid piiranguid arvesse võttes on see lausa imetlusväärne!» sõnas ta.