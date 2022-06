Paide teatri praegune koosseis lahkub suure pauguga

Teeveti selgitusel ei lahku nad sugugi vihaselt uksi paugutades, vaid tänutundega, sest need neli aastat, mis nad on saanud Paides teatrit teha, on olnud väga loovad ja loomingulised ning nad on saanud teha seda, mida on soovinud. «Me hindame seda kõrgelt, teades, et kusagil mujal poleks meil suure tõenäosusega sellist loominguvabadust olnud,» lausus ta.