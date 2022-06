GALERII ⟩ Türi põhikooli saatis uue lennu vilistlasi eluteele

Lõppenud õppeaasta oli direktori sõnul peaaegu selline nagu aastad enne koroonaviiruse levikut. “Mul on hea meel, et koolipere ei pidanud koroona tõttu pikalt kodus olema. Distantsõppel olime aasta jooksul vaid kolm päeva ja seda sel põhjusel, et mitte õpilased, vaid õpetajad olid haiged,” avaldas ta. “Teisisõnu, oma rõõmude ja muredega oli see aasta nagu iga teine. Ühte pean küll ütlema, et lõppenud õppeaastal oli erinevate edasilükatud konkursside, võistluste ja projektide tõttu, ikka päris palju ärakäimise. Oli hästi kirju aasta!”