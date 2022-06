Paide abilinnapea: Kurb, et teater ei oska tänulik olla

Paide abilinnapea Piret Moora tunnistab volinikele saadetud kirjas, et see kahetsusväärne ja kurb, et teater, kes on linna palgal ja kes saab palka igal juhul, ei oska kindlustunde eest tänulik olla ja seab oma läbipõlemise ainsaks süüdlaseks palka maksva linna.