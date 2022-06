Kas sinu suitsuandur on aegunud ja kuidas seda kontrollida?

Suitsuanduri töökindlust saab kontrollida veeaurubaasil töötava SmokeSabre seadmega – lased andurile võltstossu ning saad teada, kas seade hakkab häiret andma või mitte. Tänu teleskooptorule on see ohutu, kuna kaitseb andurit testri liiga lähedale asetamise ja sellest tekkivate gaasijääkide kondenseerumise eest, mis võib anduri rikkuda. Siiski tuleb jälgida kindlasti kasutusjuhendit, et sa enda andurit ära ei rikuks.

Mida jälgida anduri soetamisel?

Anduri soetamisel tasub meeles pidada, et odav andur ei pruugi olla kvaliteetne. Silmas tasub pidada eelkõige anduri tootmisaega – ostule eelneval aastal toodetud andur sobib, aga vanemad võiks juba jätta soetamata. “Tähtis on panna tähele, et eluiga hakkab jooksma tootmise hetkest. Võib juhtuda, et poes on allahindlusega seade, mis on juba mõni aeg seisnud ning osa elueast ära kulutanud,” sõnas Pärjala. “Seetõttu tuleb juba poes jälgida, millal on andur tehtud – seda näebki kleepsult seadme taga.”

Kindlam on nutika anduriga

Suitsuandur on nagu iga teine elektrooniline seade – see võib rikki minna. “Seetõttu oleks hea, kui sinu kodus on infot edastav andur. Lokaalne suitsuandur on tarbetu, kui lähed poodi või niidad õues muru – see on kasulik ainult juhul, kui keegi on kodus. Samas nutikas suitsu- ja vingugaasiandur aitab ka siis, kui oled kodust eemal ning annab ise teada, kui tal peaks olema aku tühi või mõni muu rike,“ ütles G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala.