Paide Teatri ümber toimuv on muutnud murelikuks ka teatritegijad mujal Eestis

See, mis Eestimaa südames viimased neli aastat aset on leidnud, toimus Viljandis 102, Tartus ja Pärnus natuke rohkem, Rakveres pisut vähem aastat tagasi. Linna tekkis professionaalne püsitrupiga teater. Kas me täna kujutame ette Viljandit ilma Ugalata või Tartut ilma Vanemuiseta, Pärnu Endlast ja Rakvere Teatrist rääkimata? Ilmselt mitte. Teatritest on aastatega kujunenud omamoodi kultuurilised vapimärgid, mis kujundavad oluliselt oma kodulinnade vaimu ja nägu. Paides see areng nüüd katkeks. Katkeks otsimine, katsetamine, vaimu ja meelte ergastamine. Selle katkestuse mõju ei ilmne kohe, aga ilmselt teame kõik, et selle tagajärjed on salakavalad ja pikaajalised. Ja kokkuvõttes meile oluliselt kulukamad, kui see pisku, mis praegu eelarvest puudu jääb. Vaadake, mida on suutnud Paide teater juba nende väheste aastatega teha oma kodulinna ja terve eesti teatripildi heaks! Kuhjaga on tõestatud oma vaimuerksust ja tahet, teravust ja professionaalsust, ja ajas edasi järjest enam. Kas pole see tõesti piisavalt tugev argument, et see väike vapper etendusasutus peab jätkama, peab saama võimaluse edasi osutada ja suunata, otsida ja avastada? Jah, ta on seda ja veel palju rohkem.