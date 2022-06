Uuring: Hinnatõus on mõjutanud rohkem kui kolmveerandi inimeste toimetulekut

32% on edasi lükanud kodu remondi ja 13% on pidanud loobuma oma kodu soetamise plaanidest. 8% inimestest jätab vajalikud ravimid välja ostmata. Kolmandik inimesi on pidanud korrigeerima puhkuseplaane.

„Meie arvutuste kohaselt võidab niisuguse maksuloogika puhul kaks kolmandikku tööealisest elanikkonnast, ehk et see on sisuliselt ainuvõimalik viis, et tööinimesed ja pered hinnatõusus oma senist elatustaset ei kaotaks. Sotsiaaldemokraatide jaoks on see ka väärikuse küsimus – oma palgast peab olema võimalik ära elada ja pole õige, et inimesed on sunnitud riigilt taotlema erinevaid ajutisi toetusi,“ lisas Lauri Läänemets.