ENPA arutab Euroopa julgeolekuolukorda

Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski ütles, et Euroopa julgeolek muutus drastiliselt 24. veebruaril, mil Venemaa alustas oma laiaulatuslikku sõjalist agressiooni Ukrainas. „Olukorra ohtlikkust ja mõju kogu regiooni julgeolekule on Euroopas teistest selgemini teadvustanud Balti riigid. Praegu on eriti oluline hoida kogu Euroopa ühisrinnet Venemaa alustatud sõja vastu Ukrainas ning koordineerida ühist tegevust Euroopa julgeoleku kindlustamiseks," lisas ta.