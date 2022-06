Esimesed 500 KiVa kiusuennetusprogrammi läbinud õpilast lõpetavad tänavu põhikooli

Esimese KiVa lennu lõpetajad tulevad 13 Eesti koolist: Jüri Gümnaasiumist, Kalmetu Põhikoolist, Kuressaare Hariduse Koolist, Paide Hammerbecki Põhikoolist, Palupera Põhikoolist, Pärnu Rääma Põhikoolist, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist, Tartu Miina Härma Gümnaasiumist, Tabivere Põhikoolist, Valjala põhikoolist ja 2021. aasta kiusuennetaja kooli tiitli võitnud Valga Põhikoolist.

Valjala kooli KiVa tiimijuhi Ulvi Peetersi sõnul pole algusest peale pole kõik lihtne olnud, kuid programmi tasapisi rakendades on laste mõttemaailm muutunud. „Meie koolijuht on väga seda meelt, et kiusamisega tegelev programm peab koolis olema ja see on väga toetav, sest õpetajatele kulub suure töökoormuse juures tugi väga ära,” tõdes Peeters.

Valjala koolis on rakendatud KiVa teemasid ja teavet võimalikult paljudes ühisüritustes. „See on loonud meie kooliperest, kus on praegu vaid 115 last, üksteisega arvestava ja kokkuhoidva koolipere. Vanemad on väga positiivsed ja seetõttu on meie koolis ka väga positiivne õhkkond.“

Ka Valjala kooli õpilane Laura Korb usub, et KiVa programm on koolipere jaoks väga oluline. „KiVa tunnid aitavad märgata kiusamist - milline see kõrvaltvaatajale välja näeb ja kuidas sellises olukorras käituda. KiVa on aidanud mul enda käitumist analüüsida. Olen õppinud märkama, kui minu käitumine on pahatahtlik ja olen õppinud endale tunnistama, et minu käitumisel ei ole õigustust,“ rääkis Laura.