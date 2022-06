Huvide deklaratsioonid esitasid õigel ajal 76% kohuslastest

„Jätkuvalt on suureks probleemiks see, et kohalike omavalitsuste ametiisikud ei esita deklaratsioone õigeaegselt. See on nii olnud läbi aastate,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Huvide deklareerimine on osa korruptsiooni vastasest võitlusest. Deklaratsioonide esitamata jätma tekitab küsimuse, kas inimesel on midagi varjata. Ma olen veendunud, et enamus deklaratsiooni esitamata jätnuist on ausad inimesed, kuid seda tuleks ka avalikkusele näidata ja mitte suhtuda kergemeelselt deklaratsiooni esitamise nõudesse.“