Tulevaste roheinnovatsiooni inseneride õpet toetatakse spetsiaalse erialastipendiumiga

Õppekava programmijuhi ja geoloogia instituudi vanemteaduri Leeli Amoni sõnul seisavad meil ees mitmed suured väljakutsed, mis on seotud planeedi muutuva keskkonna ja piiratud ressurssidega. “Vajame eksperte, kes tunnevad hästi loodust ja seal toimuvaid muutusi ning suudavad leida probleemidele nutikaid lahendusi andmeteaduse ja kaasaegse tehnoloogia abil. Uus alustav õppekava ühendab loodusteadused, inseneeria ja IT ning see on mõeldud noortele, kes tahavad muuta Maa ressursside kasutust jätkusuutlikumaks ja säästvamaks,” selgitas Amon.