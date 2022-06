Uue EL sanktsiooni paketiga peavad arvestama ka tavareisijad

Täielik loetelu kaubakoodide ja nimetustega on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Erilist tähelepanu tuleb pöörata alkoholile, mille alkoholisisaldus on alla 80 % nagu näiteks viin, džinn, liköörid, vein, õlu ja muu lahja alkohol. Lisaks alkoholile on keelatud importida ka mööblit, puitu, puidutooteid, väetiseid ja muid kaupu, mida eraisikud toovad Venemaa Föderatsioonist iga päev. „Väga oluline on siin rõhutada, et need piirangud ja sanktsioonid kehtivad ka tavareisijatele. Teiste sõnadega, kui varem oli eraisikul võimalus kord kuus tuua maksuvabalt Eestisse Venemaa Föderatsioonist üks liiter kanget alkoholi ja lubatud koguses ehk 125 g kaaviari, siis alates 10. juulist seda enam teha ei saa. Samuti ei saa tuua näiteks Pihkva ehituspoest ostetud puituksi“ , rääkis Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna.