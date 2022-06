Viljandi [eel]arvamusfestivalil räägitakse nii rohepöördest kui Viljandi mõttest

17st pakutud teemast pääses programmi seitse. „Tegime valiku koos Arvamusfestivali kogenud meeskonnaga, kes andsid kinnitust, et pakutud teemad on ka augustis Paides toimuva põhisündmuse väärilised. Teemade valikul jälgisime, et kaetud oleksid erinevad vaated nii kohalike küsimuste kui ka üleriigiliste ja -maailmsete kitsaskohtade osas. Kuna pakutud teemad oli tõesti tasemel – päevakajalised, uudsed ja väga andekate pealkirjadega –soovime jätkusündmusena ellu viia ka need arutelud, mis hetkel programmi ei mahtunud,“ rääkis Ruiso.