Järvamaa mehed tegid Põltsamaa jõemaratonil võimatut

Mulluse maratonidistantsil kiireimad mehed olid aravetelased Andres Kalle ja Marti Lepik (71km ajaga 07:07,01). Team Nuustaku Pruulikoda nime all olid mehed kahese süstaga ka seekord stardis ning plaanisid maratonidistantsi läbida alla seitsme tunni.

"Aerutatud sai meie jaoks neljas Põltsamaa Jõemaraton ning suurima hea meelega saan öelda, et tegime sel korral pea võimatut!" vahendavad mehed ise. "Me läbisime maratoni lausa nii kiirelt kui seda veel tehtud ei ole, ajaga 6:39:24, mis on 28 minutit kiirem meie eelmisest ajast, mis tagas nii üldvõidu kui ka võidu omas klassis."