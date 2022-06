Uuelt juhilt oodatakse ennekõike missioonitunnet ja selget visiooni, kuidas haigla edasi peaks liikuma. Lisaks sellele eeldatakse, et kandidaatidel on vähemalt viie aastane juhtmiskogemus, laitmatu taust ja magistri tasemel kõrgharidus.

AS Järvamaa Haigla nõukogu esimees Kalev Aun täpsustab, et kuigi tegu on meditsiinilise asutusega ei pea konkursil osalejal olema meditsiiniline taust. "Konkurss on suhteliselt vaba ning kaalutlusele võetakse kõik kandidaadid."