Türi pillimängijad käisid meretagusel peol

Dirigent Ants Oidekivi sõnul oli soov Saaremaa peol osaleda ka varasematel aastatel, ent kuna sündmuse toimumisaeg on kattunud Järvamaa laulu- ja tantsupeo toimumisajaga, pole see võimalikuks osutunud. Nii võetigi 2020. aastal nõuks maakonnapeol osalemisest loobuda ning selle asemel hoopis Saaremaale sõita, paraku tõmbas koroonapandeemia sellele tookord kriipsu peale. Nüüd, kaks aastat hiljem läks orkester teisele katsele. Mere taha peole sõitis orkester veidi väiksemas koosseisus, sest just eelmisel nädalavahetusel olid põhikoolide lõpuaktused ning mitmed mängijad ei saanud seetõttu kaasa sõita.