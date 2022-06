Kes oleks arvanud, et järved köidavad jooksjaid

Järvamaalt Aravete kandist on saanud alguse üks omanäoline rahvaspordiüritus. Nimelt pole ümber järvede jooksmine sugugi igal pool moes. Mitte et Eestis vähe järvi oleks, kuid parajas suuruses ja hea kallasrajaga, et nende ümber joosta ja suisa võistlussarja korraldada, mujal eriti pole. Järvamaal on ümber järvede joostud juba 40 aastat.