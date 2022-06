Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval Paide Maksimarketi teisel korrusel avatav uus kaubamaja üllatab ostjaid tänapäevase sisekujunduse ja kaubavalikuga. Kaubamaja juhataja Raili Korner ütles, et ostja leiab eest seitse maailma ehk osakonda, mida on hõlbus kaubarühmade järgi eristada ja üles leida. Need seitse eripalgelist maailma on tehnika-, kodu-, matka-, laste-, noorte-, naiste- ja meestemaailm. Raili Korner sõnas, et tööd kesklinna kauplustest ärakolimise ja uues kohas sisseseadmisega vältasid 16. maist 20. juunini.

* Järvamaalt Aravete kandist on saanud alguse üks omanäoline rahvaspordiüritus. Nimelt pole ümber järvede jooksmine sugugi igal pool moes. Mitte et Eestis vähe järvi oleks, kuid parajas suuruses ja hea kallasrajaga, et nende ümber joosta ja suisa võistlussarja korraldada, mujal eriti pole. Järvamaal on ümber järvede joostud juba 40 aastat. Tava kutsus ellu ammustel aegadel noore ja hakkaja spordimehena Aravetel tegutsenud Leo Matikainen. «Tahtsin korraldada piirkonna rahvale midagi erilist. Kuna Viljandis ja mujal joosti ümber suurte ja tuntud järvede, siis mina mõtlesin, et teen ümber väikeste kohalike järvede jooksusarja, mis oleks jõukohane nii lastele kui ka täiskasvanutele,» selgitas ta.