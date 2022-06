Türi ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp iseloomustas vastseid lõpetajaid igati ägedatena. „Kui nad koolis olid, siis oli ikka kuulda, et XI lend on koolis,” sõnas ta. „Lärmakus pole vast õige sõna, kuid küll võib neid iseloomustada elavaloomuliste noorte inimestena, keda jagus igale poole. Nad andsid endast alati 110%. Õiguse ja õigluse taganõudmine on vast ka üks märksõnadest.”