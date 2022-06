Korvpalliklubi alustas Türil laagrisuve

Korvpalliklubi treener Viljar Pennert ütles, et laager on mõeldud 5-15 aastastele sportlikele tüdrukutele ja poistele olenemata sellest, kas nad on varem korvpalliga kokku puutunud või mitte. "Meie eesmärk on pakkuda lastele sportlikku meelelahutust ning näidata, et sport pole üksnes higi ja vaev, vaid ka lõbu," sõnas ta.