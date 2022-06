Pindala- ja maaelu arengukava loomapõhiseid toetusi taotleb sel aastal 661 Järvamaa põllumeest

2. maist 17. juunini sai PRIAle esitada taotlusi pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste saamiseks. Käesoleval aastal esitas taotluse 13 927 põllumajandustootjat. Taotlusalust pinda on taas kokku ligi miljon hektarit. Järvamaal on taotlejaid 661 ja taotlusalust pinda on 81 088 hektarit.