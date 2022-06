Rattapood vahendas ukrainlastele suurel hulgal rattaid

Ukraina poiss Rinat oma esimese rattaga, mille ta sai Paide rattapoest. Rinat ei oska veel rattaga sõita aga tahtmine õppida on suur.

Kevadel tegi Paide rattapood üleskutse, et inimesed tooks neile kodus seisma jäänud jalgrattaid. Ettevõtmise eesmärk oli rattad korda teha ning anda need Ukrainast Järvamaale elama asunud sõjapõgenikele kasutada. Sel moel on uue elu leidnud juba 70 jalgratast.