President Karis teenetemärkide saajatele: sadade tuhandete inimeste hool ja visadus on aidanud hoida just sellist demokraatlikku Eestit ja aitab just sellisel Eestil kesta

Ja ometi on sadade tuhandete inimeste hool ja visadus aidanud hoida just sellist Eestit, demokraatlikku Eestit ja aitab just sellisel Eestil kesta.

Need 148, kes tänavu pälvisid teenetemärgi, on inimesed, kelle pühendumine oma erialale või kogukonnale võiksid mõjuda innustavalt ka paljudele teistelegi, kes sageli tõstavad endast ettepoole töö, loomingu, riigi teenimise.

Siin tuleb meelde Fred Jüssi meenutus aastakümnete tagant, kui Mikk Mikiverilt küsiti, et millest on meil tema arvates puudu, mida liiga vähe on. Mikiver vastas, et loomulikkust on vähe, loomulikkusest on puudu.