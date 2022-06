Eesti ühed hinnatuimad matkarajad asuvad Järvamaal

Rahva hulgas populaarse Kakerdaja loodusraja kogupikkusest on laudteega kaetud neli kilomeetrit. Keset raba asub Kakerdaja järv.

Kakerdaja raba on Kõrvemaa üks suuremaid rabasid. Rabamassiivi suurus on kuskil 1000 hektari kanti. Rohkete laugastega maalilise kõrgraba omapäraks on raba kaheastmelisus ehk kahel erineval kõrgusel paiknev laukavöö.