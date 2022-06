See on kummardus kõigile Ukraina sõpradele, vabatahtlikele ja ühtlasi meenutus, et panustades Ukraina sõjapõgenike abistamisse aitame Ukrainal võita sõda.

Oodatud on lood näiteks Eesti elu-olu ja e-teenuste tutvustamisest, elukoha otsingutest ja sisustamisest, abistamisest töökoha leidmisel, Ukrainast oma töötaja pere päästmisest, Ukraina lastele vabaaja tegevuste korraldamisest, vabatahtlikuna mõnes vastuvõtukeskuses töötamisest, annetuste kogumisest, kontsertide või muude heategevusürituste korraldamisest ja nii edasi. Väga oodatud on ka põgenike endi lood Eestis kohatud abikätest. Abistamise võimalusi on väga palju ja kõik lood on oodatud!