Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et ka ajutine tööjõud tuleb töötamise registris registreerida

„Just hooajatöödel suureneb risk, et töötajale pakutakse kas osa palgast või kogu palk n-ö ümbrikus, seejuures on ohustatud just noored ja tööturule alles sisenevad töötajad. Maksu- ja tolliamet soovitab sellist töökohta kindlasti mitte vastu võtta, sest noorel on siin vähe võita, kuid palju kaotada,“ ütles maksuauditi osakonna valdkonnajuht Marc Mälter.

„Ümbrikupalga saaja riskib haigus-, koondamis- ja töötuhüvitistest ilma jäämisega. Lisaks väheneb maksmata maksude tõttu tulevikus tema pension,“ selgitas Mälter. „Oluline on aga seegi, et ümbrikupalga saaja on võimalike töövaidluste korral alati nõrgemal positsioonil, näiteks kui tööandja kokkulepitud tasu ei maksa, on ametliku lepinguta töötajal seda hiljem väga raske nõuda.“

MTA tuletab meelde, et palgalt maksude arvestamine, deklareerimine ja tasumine on tööandja kohustus. Iga töötaja saab e-MTA-s kontrollida, kas tööandja on tema töötamise registreerinud ja palga nõuetekohaselt deklareerinud. Võttes teadlikult vastu ümbrikupalka, peab töötaja arvestama sellega, et ka see tasu tuleb tema aasta tuludeklaratsioonil tuluna deklareerida ning ise sellelt tulumaks tasuda.

Registreerida tuleb ka töötajad, kes töötavad ajutiselt näiteks turgudel, laatadel jm müügilettides. MTA on hooajatöötajate registreerimise teinud võimalikult lihtsaks – seda on võimalik teha ka sõnumit saates. Silmas tuleb vaid pidada, et lisaks sõnumile tuleb kindlasti seitsme päeva jooksul registreering töötamise liigiga täiendada.