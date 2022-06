Teaduskampaania käigus vaadati läbi 900 000 nurmenukuõit

Selle aasta väga esialgsed tulemused on olnud sarnased eelmistega: üllataval kombel on ühte tüüpi nurmenukuõisi rohkem. Nurmenukke on kahte tüüpi: S ja L. Eduka paljunemise tarvis peaks ühes populatsioonis olema mõlemat tüüpi õisi umbes pooleks. „Inimeste abiga on aga kaardistatud juba neljal aastal nurmenukke ja igal aastal on S-tüüpi õisi olnud populatsioonides rohkem. Ka tänavustes andmetes see trend jätkub,“ ütles Reinula esialgseid tulemusi kommenteerides. Nurmenukk on üks häid indikaatoreid, mille abil meie niitudel kasvavate taimeliikide käekäiku hinnata.