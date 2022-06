Festivali peakorraldaja Kaido Kirikmäe kinnitas, et praeguseks on saanud helifestivalist ajalugu. "Kümme on ilus number, millega lõpetada," sõnas Kirikmäe. Ta märkis, et on muusik ning tahab nüüd võtta aega loominguga tegelemiseks.

"Kukemuru festivali korraldasin küll kümme aastat, aga erinevate projektide ja festivalidega olen seotud 1995. aastast," rääkis ta, lisades, et aeg on pöörata elus teine lehekülg. Kirikmäe sõnul ta ei julge väita, et kunagi elus enam midagi ei korralda, kuid selles on ta üsna kindel, et Kukemuru helifestivalil on joon all.