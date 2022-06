Uuel majutusasutusel on huvilisi nagu kärbseid moosisaial

Otsus osad korterid lühiajaliselt välja üürida on OÜ Ösel Haus juhataja Andres Ella sõnul olnud laual kogu aeg. "See maja sobib väga hästi selliseks majutuseks," ütles Ella. Majutusasutusena on Paides Verona Apartments avatud olnud ainult mõne päeva ja juba on kokku tehtud kümme broneeringut. Kui menukaks lühiajaliselt üürile antavad külaliskorterid saavad, ei oska Ella veel hinnata. Siiski usub ta, et sellisele kvaliteetsele majutusasutusteenusele on Paides täiesti kohta ja ruumi.