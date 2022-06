Lauri Läänemets astus esimese sammu ministriameti suunas

Läänemets kinnitas Järva Teatajale, et selle sammu astus ta seetõttu, et kui Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Reformierakond moodustavad koalitsiooni ja temast saab minister, siis ei saa ta vallavolikokku kuuluda. „Tahtsin Türil selle muudatuse kiiresti ära teha, et valla juhtimine ei kannataks,“ sõnas ta.