Nõukogude dissidentliku kunsti tähed Kumu näitusesaalis

Mitmeid nõukogude aja võimukriitilise kontseptuaalkunsti tuntumaid näiteid Ilja Kabakovilt, Viktor Pivovarovilt, Erik Bulatovilt ja Irina Nahhovalt eksponeeritakse Eestis esimest korda. Nii mõnigi näitusel väljas olevatest suurejoonelistest sarjadest on Ameerika ja Euroopa kunstikogude vahele laiali pillutatud ning kohtuvadki uuesti Kumu näitusel. Sel viisil saavad kokku näiteks läti kunstniku Miervaldis Polise silmapaistvad sarjad „Polis Venise (Polis Veneetsias)“ ja „Kolosside saar“, mille osad kuuluvad praegu Zimmerli Kunstimuuseumile New Jerseys ja Zuzānsite kunstikogule Lätis. Leonhard Lapini 1970. aastate lõpu efektne maalisari „Märgid“ on aga Eestis terviklikuna eksponeeritud esmakordselt, sest Norton Dodge omandas sarja nõukogude perioodil ning see sattus Ameerika Ühendriikidesse.