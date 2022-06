Üllatavad tegurid, mis koos päikesega nahakahjustusi põhjustavad

Fotosensitiivsus vähendab naha loomulikku kaitsevõimet. Kõigil inimestel ei pruugi ravimid ja keemilised ühendid fotosensitiivseid reaktsioone tekitada, kuid oluline on sellest ohust teadlik olla, et vajadusel ettevaatusabinõusid kasutada.

Naha fotosensitiivsust suurendavate ravimite kasutamise ajal on tungivalt soovituslik vältida otsest kokkupuudet päikesevalgusega, ka solaariumis käimist. Väljas tuleks otsida varju, eriti ajavahemikus 10–16, mil päike on intensiivsem. Kanda tuleks laiaservalist peakatet, mis annab varju ka näole ning katta käed ja jalad riidega. Fotosensitiivsus on üks nahavähi teket soodustavatest faktoritest, seega on oluline käia regulaarselt kontrollis. Soovituslik on päikseliste ilmade saabumisel uuesti üle lugeda kasutatava ravimi infoleht ning konsulteerida apteekri või raviarstiga.