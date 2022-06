Kuuldemängufestivali avab Leelo Tungla ja Olav Ehala kuuldejutt „Käsikivi kosmosest”

Raadioteatris salvestatud eesti ja välisautorite kuuldemängus kõlavad Klassikaraadio eetris iga päev kell 19.05. Raadioteatri toimetaja Pille-Riin Purje on valinud kavasse erinevas žanris meeleolukad kuuldemängud, kus tuleb ette mõni väiksem või suurem ime. Nädala jooksul saab nautida tuntud näitlejate rollitäitmisi, osades on Tõnu Oja, Egon Nuter, Piret Laurimaa, Sepo Seeman, Ülle Lichtfeldt, Allan Noormets, Tambet Tuisk, Ain Lutsepp, Harriet Toompere, Margus Tabor, Elisabet Reinsalu, Jaan Rekkor jpt.

Festivali avaõhtul, 27. juunil esietendub Leelo Tungla ja Olav Ehala lauludega kuuldejutt „Käsikivi kosmosest”. See on rõõmus ja südamlik koguperelugu, kus tavalised lapsed kohtuvad ebatavalise kosmosekülalise Siriga. Üheskoos rännatakse ka ennemuistsesse aega, muinasjuttu „Vaeslapse käsikivi“. Esiettekanne on pühendatud Leelo Tungla sünnipäevale.