Toiduainetööstuse gaasi varustuskindlus ei ole tagatud

Pöördumises rõhutavad toidusektori organisatsioonid, et toidutööstusele kui ühele suuremale gaasitarbijale tarnete tagamine pole oluline mitte ainult toidutootmise töös hoidmiseks ja toiduga varustatuse tagamiseks, sellest sõltub kogu põllumajandussaaduste tarneahel kuni loomade heaolu küsimusteni välja. Lisaks on toiduainetööstuse puhul tegemist ühiskonna jaoks oluliste ja hädaolukorras prioriteetsete tarbijatega. Seetõttu on väga tähtis tagada ka toiduainetööstuse ettevõttetele eelisjärjekorras gaasi tarnimine.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis juunis kohalike omavalitsuste esindajatele ja kaugkütteettevõtjatele nõuandekirja, milles olid välja toodud soovitused ja suunised tegevusteks, et luua katlamajades võimalus vedelkütustega kütmiseks ning hankida selleks vastavad load. Lisaks selgitati võimalikke erandeid, mida saab rakendada olukorras, kus kaugkütteettevõte ei suuda vedelkütuse (põlevkiviõli) kasutamisel piirnormide tagamiseks vajalikke puhastusseadmeid hankida.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu (Toiduliit) hinnangul on äärmiselt kahetsusväärne, et kirja adressaatidest olid toiduainetööstuse ettevõtted välja jäetud. „Gaasiga varustatus toidusektoris on valitsevat olukorda arvestades kriitilise tähtsusega küsimus riigi toidujulgeolekut ja toidu varustuskindlust silmas pidades,“ tähendatakse pöördumises.

Praeguses olukorras, kus sügisel toimuvat ei oska keegi ette näha on tarbijate kodusooja tagamise kõrval samavõrd kriitiline teema, kas ja millise hinnaga toitu suudavad kodumaised tootjad pakkuda sellel sügisel ja lähiaastatel. EPKK ja Toiduliidu poole on liikmesettevõtted pöördunud murega, et ettevõtetel puudub kindlus, kas ja kuidas on neile tagatud gaasiga varustamine.