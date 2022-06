Sellest nädalast algavad Järva vallas vabaõhumuuseumi välitööd

SA Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse direktori Rasmus Kase sõnul on töödel kaks peamist eesmärki: selgitada välja enne 2000. aastat ehitatud hoonete ehitustehniline seisukord, renoveerimisetapid ning kultuuripärandi seis ja saada aru, mida majaomanikud praegustel keerulistel aegadel arvavad oma hoonete ajaloost, väärtustest, renoveerimisest, eri regulatsioonidest, kasutusest ja tulevikust. „Lihtsamalt öeldes püüame mõista just omanike vaatepunktist mida, miks ja kuidas ehitatakse," ütles Kask.

Sarnaseid välitöid on vabaõhumuuseum varem korraldanud Kihnus, Vormsil, Rebala muinsuskaitsealal, Peipsiääre vallas, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargi aladel ning 2006. aastal ka Esna–Kareda miljööväärtuslike alade kaardistamise käigus. „Varasemate võrdlusandmete olemasolu ning kohaliku omavalitsuse abi välitööde ettevalmistusel toovad meid tagasi Järva valda – huvitav on vaadata, mis viimase 15 aasta jooksul hoonestuses on muutunud," ütles Kask.