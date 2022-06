Lugeja küsib, konsultant vastab: mida teha, kui tööl on liiga kuum?

Lugeja küsib: Töötan kohvikus ja seal on väga kuum - temperatuur tõuseb umbes 30-35 kraadini. Oleme juhatajale korduvalt öelnud, et sellises kuumuses ei ole võimalik töötada, sest see on tervisele ohtlik. Tema aga vastab, et ta ei saa ilma muuta. Mida ma saaksin teha? Sellises kuumuses ma füüsiliselt ei jaksa teha 8-9 tunniseid päevi.