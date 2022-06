Euroopa keskkonnaministrid asuvad vaagima kliimapaketti

Eestit läbirääkimistel esindav keskkonnaministri kohuseid täitev maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas, et lähtub aruteludel valitsuses ja Riigikogus kokku lepitud seisukohtadest. „Eesti toetab Euroopa Liidu seatud üldisi kliimaeesmärke,“ ütles Kruuse. „Samas on oluline, et muutuste tegemisel arvestataks riikide eripäraga ning leevendataks muutuste võimalikke sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.“

Euroopa Liidu lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi muutmise puhul peab Eesti oluliseks, et ühikute praegu liigselt kõikuva hinna stabiliseerimiseks oleks olemas toimivad mehhanismid, mis ühtlasi lubavad hinda tulevikus paremini prognoosida. Meile on tähtis ka see, et muudatused oleksid võimalikult sujuvad ja säiliks piisavalt tasuta ühikuid nendele ettevõtetele, kes on globaalses konkurentsis.

Kõneks on ka meretranspordi lisamine kauplemissüsteemi. Eesti leiab, et siin tuleks tagada piisav üleminekuaeg ning arvestada, et meie kliimas peavad laevadel navigeerima ka jäises meres. „Meie laevandus peab püsima konkurentsivõimeline lõunapoolsete riikide omaga,“ kinnitas Kruuse. „Seepärast soovime, et kliima eripärasid arvestataks ning tagataks piisav üleminekuaeg.“