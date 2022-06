Capitaliast sai esimene Bolti investeerinud Läti fond

“Üha rohkem alustavaid investoreid otsib võimalusi oma investeeringu osaliseks realiseerimiseks ja hajutamiseks. See annab võimaluse ka teistele investoritele – antud juhul näiteks meie fondile -, paigutada vahendeid juba edukalt toimivatesse ja tuntud idufirmadesse. Usun, et lähiaastatel kasvab sarnaste tehingute arv oluliselt, mis kokkuvõttes tuleb Baltimaade startup-finantseerimise ökosüsteemile ainult kasuks,“ kommenteeris Capitalia Eesti juht Siim Roos.

Maikuus sõlmitud tehinguga sai Capitaliast esimene Lätis registreeritud fond, mis on teinud investeeringu Eesti ükssarvikusse Bolt. Ükssarvikud on ettevõtted, mille väärtus on jõudnud vähemalt 1 miljardi USA dollarini ning Bolt pälvis ükssarviku staatuse juba 2019. aastal. Rahapaigutus Bolti on Capitalia fondi viies investeering pärast asutamist eelmise aasta septembris.