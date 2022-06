Mõtlesin, et igal asjal peaks mingisugune lõpp olema. Nii nagu on kõigel algus, on kõigel ka lõpp... Pärast seda, kui mu kallis abikaasa (Arvo Sarapuu – toim) meie hulgast lahkus, ei ole lihtsalt motivatsiooni. Ja et mu lapsed ei tule niikuinii kunagi seda maja majandama, siis mõtlesingi, et proovime. Äkki tekib huvilisi, kellel oleks soovi seda maja edasi arendada. Ega ma praegu jää käed rüpes istuma. Eks ma ikka arendan seda edasi ja annan kõik endast oleneva selle maja heaks.