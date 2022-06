Tänava remondist saavad kõigepealt kasu jalakäijad

Kuigi Vabriku puiestee algusse paigaldatud infotahvlilt on lugeda, et tööd pidanuks algama juba 13. juunil, lükkus see tähtaeg tööde tellija, OÜ Türi Halduse juhi Elari Hiisi selgitusel edasi Kevade kooli palvel. Nüüd on kool õppeaastale punkti pannud, samuti on projektis mõningad muudatused tehtud ja kinnitatud ning tööd käesoleval nädalal algamas.