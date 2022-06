Aravetelased tegid jõemaratonil võimatut

Marti Lepik ütles, et oma neljandal Põltsamaa jõemaratonil tegid nad peaaegu võimatut. «Läbisime maratoni lausa nii kiiresti, kui seda veel tehtud ei ole, ajaga 6:39:24, mis on 28 minutit kiirem meie eelmisest ajast, mis andis nii üldvõidu kui ka võidu omas klassis. Püstitasime ka uue rajarekordi. Oli võimas sõit!» lausus ta.

Lepik sõnas, et nad jälgisid lätlaste tugevat segapaatkonda, kes olid neid eelnevatel maratonidel võitnud. «Üllatuseks oli meie edu juba esimesel tunnil ligi viis minutit,» ütles ta. «Edu püsis lõpuni, meie vahe jäi kuus minutit ja olime üliõnnelikud, et suutsime neid ees ohjes hoida. Meie eelis oli tagant startija oma, stardivahe oli 11 minutit meie kasuks.»