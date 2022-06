RMK viis 1000 ebapärlikarpi kodujõkke edasi sirguma

Kuna on suur risk, et ebapärlikarbid, kes on vaevu palja silmaga märgatavad, võivad ka veel jõepõhjas hukka saada, kasvavad nad jõevees spetsiaalsetel plaatidel. Neid käivad RMK kalakasvatustalituse ja Keskkonnaameti töötajad kord või paar nädalas setetest puhastamas.

Kuna ebapärlikarpide paljunemisprotsess on keeruline, tuleb Põlula töötajatel teha karpide kasvatamisel üsna keerulist ja täpset tööd. Esmalt tuleb suve hakul püüda karpide kodujõest vähemasti 120 sõrmepikkust forelli, kelle lõpuste külge on ebapärlikarpide vastsed kinnitunud. Kalad viiakse Põlula kalakasvanduse karantiinihoonesse, kus vastsed moonde läbi teevad ja kala lõpuste küljest vette pudenevad. Looduses pudeneksid nad jõepõhja, aga kuna pärast seda looduses ebapärlikarpide areng peatub, kasvatatakse neid edasi spetsiaalsete plaatide peal laboris ja hiljem jões.

Kord nädalas käivad kalakasvatustalituse töötajad toomas karpide jaoks kodujõest vett ja lähedal asuva märgala veesilmast detriiti (taimne pude). Lisaks antakse karpidele laboris toiduks spetsiaalset vetikasegu, tänu millele suudavad 0,4 millimeetrised karbivastsed kasvada hilissügiseks 1 millimeetristeks. RMK Põlula kalakasvatuse ebapärlikarbi spetsialisti Katrin Kaldma sõnul on see tähtis, sest väiksema läbimõõduga karbid ei pruugi jõevees talve üle elada. Kaks korda aastas kontrollitakse ka, milline on karpide seisukord jões ning eraldatakse mikroskoobi all surnud noorkarbid elusatest.